ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% رابحاً 79.16 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% رابحاً 347.88 نقطة ليغلق عند مستوى 26883.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم بقيمة 13.8 مليار ريال.

صعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية ، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.16%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.13%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.91%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.12%، ثم قطاعي المواد الأساسية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%.

وقفز 137 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 10%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.85%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.84%، وتراجع 53 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.24%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.45%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 780.6 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل، أعلنت شركة زين السعودية، عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 1,608 مليون ريال سعودي للعام 2019 والتي تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5,837 مليون ريال سعودي إلى 0.60% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 8,987 مليون ريال سعودي، ويرجع هذا الانخفاض إلى تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1,350 ريال سعودي بالإضافة إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية البالغة 260 مليون ريال سعودي، وقد نتجت الخسائر المتراكمة من تكلفة إصدار اسهم الحقوق الأولوية بمبلغ 56 مليون ريال سعودي.