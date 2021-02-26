تباين بورصات الخليج خلال أسبوع.. و"السعودية" تسجل أعلى مستوى منذ 2 مايو 2019

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 1.88% رابحاً 170.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.92 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2 مايو 2019، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.02% رابحاً 36.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.8 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، خلال 4 جلسات فقط بسبب تعطلها أمس الخميس، بمناسبة عيد التحرير والعيد الوطني لدولة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.49% خاسراً 152.68 نقطة ليغلق عند مستوى 10120.67 نقطة.

بورصة السعودية



ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.88% رابحاً 170.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.92 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2 مايو 2019، وبلغ حجم التداول 2.2 مليار سهم بقيمة 72.7 مليار ريال سعودي عبر تنفيذ 2.7 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات ريال ليغلق عند مستوى 9.153 تريليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 60.37%، ثم سهم "عسير" بنسبة 29.43%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 21.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "أم آي سي" بنسبة 9.86%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.69%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 4.4 مليار ريال سعودي.

بورصة مسقط



صعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.02% رابحاً 36.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.8 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.75 مليون سهم بقيمة 20.21 مليار ريال عبر تنفيذ أكثر من 3 آلاف صفقة، فيما خسر رأس المال السوقي 35.72 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.246 مليار ريال عمانى.



وتصدر الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط على رأسها "المدينة تكافل" بنسبة 16.28%، ثم سهم "التأمين العربية-فالكون" بنسبة 9.76%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.7%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 10.67%، ثم سهم "عُمان كلورين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الخليجية لإنتاج الفطر" بنسبة 9.8%.

بورصة الكويت



فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% خاسراً 42.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.89% خاسراً 55.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسراً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.52 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 24.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، خلال 4 جلسات فقط، نظراً لعطلة السوق أمس الخميس بمناسبة عيد التحرير والعيد الوطني لدولة الكويت، 836.31 مليون سهم بقيمة 194.97 مليون دينار عبر تنفيذ 42.11 ألف صفقة.

بورصة قطر



تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.49% خاسراً 152.68 نقطة ليغلق عند مستوى 10120.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 990.61 مليون سهم بقيمة 2.513 مليار ريال عبر تنفيذ 59.72 ألف صفقة، وبلغ رأس المال السوقي 587.89 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 3.82%، فيما ارتفع قطاعا التأمين والبنوك بنسبة 2.43%، 1.48%، على التوالي، وتراجع 30 سهماً، فيما ارتفع 17 سهماً، واستقر سهم وحيد.