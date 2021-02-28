محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات مادية وعينية لمتضررى المنزل المنهار بأولاد بدر

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضررى المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخص آخرين مشيراً إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالى 30 ألف جنيه لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية أخرى للمصابين من جمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة للإيواء لإقامتهم عقب تلقى العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فضلاً عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة المتضررين من مثل هذه الحوادث والوقوف معهم.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر به 4 أسر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الأشخاص اسفل الانقاض .

وعقب الإبلاغ عن الحادث توجه المحافظ وقوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و4 لودر و2 حفار وفرق الإنقاذ البرى ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ، وتم عقد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث أول بأول وتنسيق الجهود لإنقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة حيث تم انتشال 10 اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض تم تحويل 6 منهم مصابين إلى مستشفى أسيوط العام و4 حالات تم إسعافهم بموقع الحادث و3 جثث وفيات كما تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.