اليوم السابع
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تعرف على حجم الزيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020.. انفوجراف

الأحد، 28 فبراير 2021 09:00 ص
تعرف على حجم الزيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020.. انفوجراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشـــرة السنـوية لإحصاءات الخدمــات البريدية عـام 2019/ 2020، وأوضح الانفو جراف الصادر عن الجهاز أهم مؤشرات النشرة وكانت كما يلى:
 
 
- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة  84.2 مليار جنيه عـام 2019/2020، مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.

صندوق التوفير

 
 - بلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019، بانخفاض بلغ نسبته 4.6 ٪.
 

الحسابات الجارية

 
 - بلغت قيمـة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020، مقـابل 132.3 مليـار جنيه عام 2018/2019، بزيـادة بلغت نسبتهـا 3.5%
 

الطوابع المباعة والنماذج

 
- بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2 مليون جنيه عام 2019/2020، مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018 /2019، بانخفاض بلغت نسبته 3.7٪.

وحدات الخدمات البريدية

 
- بلـغ عـدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عـام 2019/2020، مقــابل 4035 مكتب عـام 2018/2019، بانخفاض بلغت نسبته 0.05٪.
 

خدمة الدفع الالكتروني

 
- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 2841 وحدة عام 2019/2020، مقابل 2381 وحـدة عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 19.3%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
 
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