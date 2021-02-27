اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 113.25 مليون والوفيات مليونان و616898

السبت، 27 فبراير 2021 12:51 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 113.25 مليون والوفيات مليونان و616898 إصابات كورونا العالمية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898.
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
    
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: 
  
 الدول والمناطق       إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
 الولايات المتحدة     508815               28485705
 الهند                156825               11063491
 البرازيل             251498               10390461
 روسيا                190731               ‭4223186
 المملكة المتحدة      122415               4163085
 فرنسا                85582                3686813
 إسبانيا              69142                3188553
 إيطاليا              97227                2888923
 تركيا                28432                2683971
 ألمانيا              69695                2428046
                      
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق 13365                 688698
 
المغرب   8608            482994                                                                   
 
الإمارات     1198                  385160
 
الأردن       4650                  383912
 
السعودية     6483                  376723
                   
لبنان     4610                  369692
                        

إصابات كورونا العالمية

كورونا في العالم

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة