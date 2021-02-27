إصابات كورونا العالمية تتجاوز 113.25 مليون والوفيات مليونان و616898

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 508815 28485705
الهند 156825 11063491
البرازيل 251498 10390461
روسيا 190731 4223186
المملكة المتحدة 122415 4163085
فرنسا 85582 3686813
إسبانيا 69142 3188553
إيطاليا 97227 2888923
تركيا 28432 2683971
ألمانيا 69695 2428046
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13365 688698
المغرب 8608 482994
الإمارات 1198 385160
الأردن 4650 383912
السعودية 6483 376723
لبنان 4610 369692
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