اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: 7.5% زيــادة فـي قيمة المعاشـات المنـصرفة عام 2019/2020

الخميس، 25 فبراير 2021 11:51 ص
الإحصاء: 7.5% زيــادة فـي قيمة المعاشـات المنـصرفة عام 2019/2020 الاحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشـــرة السنـوية لإحصاءات الخدمــات الـــبريدية عـام 2019/ 2020 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:
 

المعاشات المنصرفة  

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 84.2 مليار جنيه عـام 2019/2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.
 

صندوق التوفير

وبلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه   عـــام 2019/2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6 ٪.
 

الحسابات الجارية

 بلغت قيمـة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابل 132.3 مليـار جنيه عام 2018/2019 بزيـادة بلغت نسبتهـا 3.5%.
 

الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018 /2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.7٪.
 
وحدات الخدمات البريدية، وبلـغ عـدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عـام 2019/2020 مقــابل 4035 مكتب عـام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.05٪.
 

خدمة الدفع الالكتروني

 وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 2841 وحدة عام 2019/2020 مقابل 2381 وحـدة عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 19.3% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

معاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة