النيابة تواصل اليوم التحقيق فى مقتل سائق "توك توك" على يد نقاش لسرقته بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأحد، تحقيقاتها فى واقعة مقتل سائق "توك توك" على يد نقاش لسرقته فى الهرم، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

وتقدم إيهاب الكومى دفاع المجني عليه بطلب للنيابة العامة بعرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعى.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا يفيد مقتل سائق توك توك يبلغ من العمر 45 عامًا على يد نقاش، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وسرقة مبلغ مالى وهاتف الضحية المحمول.