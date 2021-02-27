وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الصف الأول الثانوى من غرفة العمليات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى إطار متابعة امتحانات النقل بالصف الأول الثانوى، والتى انطلقت اليوم، سير امتحانات النقل بالصف الأول الثانوى، والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية ومتابعة لسير أعمال اللجان بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان على مستوى إدارات المحافظة وبمتابعة مباشرة من السادة مديرى الإدارات.

كما تمت مراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام، مشيرا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدون اليوم امتحان مادتى اللغة العربية والأحياء بإجمالى عدد 1022طالبا. ويؤدى طلبة المنازل والمدارس الدولية الاختبار ورقيا بإجمالى عدد 100 طالب وطالبة .

كما يترأس عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية متابعة سير أعمال اللجان والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية . ويتابع سير امتحانات النقل بالصف الأول الثانوى وبالتنسيق التام مع غرف العمليات بالإدارات والغرفة الرئيسة بالوزارة .

وأضاف وكيل المديرية أنه لم ترد للغرفة أى شكاوى وتسير إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة .

يذكر أن غرفة العمليات بالمديرية تضم كلا من محمد حامد عقل وكيل الوزارة رئيسا ، وعادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية عضوًا ، ومحمود السعيد مدير التعليم العام عضوا ، وسلوى الشيخ مديرة إدارة الإحصاء عضوا ومحمد أبو النجا مدير إدارة التطوير التكنولوجى عضوا .