حصاد الوزارات.. التضامن: "2كفاية" يقدم خدماته للأسر المستفيدة من برنامج تكافل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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