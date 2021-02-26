اليوم السابع
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تعيين 1309 شباب بينهم 7 من ذوى الهمم بالبحيرة

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:00 ص
تعيين 1309 شباب بينهم 7 من ذوى الهمم بالبحيرة توظيف
كتب محمود راغب

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شهدت محافظة البحيرة تعيين 1309 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 7 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 1810 شهادة قياس مستوى المهارة ونفس العدد رخصة مزاولة المهنة .

وتم تسجيل 15 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 11 منحة مولود بإجمالى 22 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ 21 ألف جنيه، و7 منح وفاة بـ 54 ألفاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 97 ألف جنيه لـ 25 عاملا ً من المسجلين، وصرف 21 ألفاً و 170 جنيها كرعاية صحية لـ 5 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج .

وفى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 517 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، و5 ندوات توعية سكانية ،أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 60 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 381 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

 


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