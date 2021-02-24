غلق سنتر تعليمى وتشميع وحدتين سكنيتين لاستغلالهما فى أنشطة تجارية ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد، حملة موسعة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، ومباحث التهرب الضريبى والرقابة الإدارية وإدارة التفتيش بالديوان العام وإدارة الرخص والتفتيش وتنفيذ الأحكام لضبط السناتر ومقرات الدروس الخصوصية بالضواحى والوحدات السكنية المستغلة، تجارياً تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى عزت سكرتير الحى ووجيه وهبه المشرف العام عن غلق وحدة سكنية بمنطقة الصفا تستغل لإعطاء الدروس الخصوصية وتشميع وحدتين سكنيتين بالعماره رقم 46 بمنطقه زمزم القديمة لاستغلالهما فى أنشطة تجارية دون ترخيص وبالمخالفه للقانون .

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وشارك فى الحملة سامى عبد الحافظ مدير إدارة الرخص وعبده صيام مدير إدارة الحجز الإدارى وأمل عمر من أداره تفتيش الرخص.