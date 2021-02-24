اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عملة "بيتكوين" الرقمية تعاود اﻻرتفاع لتتجاوز 50 ألف دوﻻر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:52 م
عملة "بيتكوين" الرقمية تعاود اﻻرتفاع لتتجاوز 50 ألف دوﻻر عملة "بيتكوين" الرقمية
كاليفورنيا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة، مرة أخرى فوق مستوى 50 ألف دولار، اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع قاسية تعرضت لها العملة المشفرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

يأتى ذلك بعد إعلان شركة "سكوير" اﻷمريكية، المتخصصة فى اﻻستثمارات التكنولوجية، أمس الثلاثاء، شراء ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

ووفقًا لموقع "كوين ميتريكس" المعنى بأسعار العملات الرقمية، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر قيمة فى العالم بأكثر من 6٪ لتصل إلى 50 ألفا و61 دوﻻرًا أمريكيًا، وكانت العملة المشفرة ارتفعت فى وقت سابق لتبلغ 51 ألفًا و369 دولارًا، لكن تلك المكاسب تقلصت لاحقًا.

كما حصلت العملات المشفرة الأخرى على دعم فى قيمتها السوقية، حيث ارتفعت قيمة عملة "إيثر" بنسبة 11%، وعملة "إكس آر بي" بنسبة 4%.

وكانت شركة "سكوير"، التى يديرها جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" اﻷمريكية، أعلنت أمس أنها اشترت 3318 عملة "بيتكوين" بمتوسط سعر يبلغ حوالى 51 ألفا و235 دولارًا، مشيرة إلى أن العملة الرقمية تمثل الآن حوالى 5% من إجمالى أصولها.

 


عملة بيتكوين الرقمية

العملات الرقمية

قيمة العملات الرقمية

أخبار بيتكوين

50 ألف دولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عملة "بيتكوين" الرقمية تشهد تراجعها إضافيا فى قيمتها بنسبة 11%

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:44 م

Top 7.. مستوى قياسى لـ"بيتكوين".. وضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لمنتخب مصر

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص

بيتكوين تحلق مرتفعة لمستويات غير مسبوقة.. العملة المشفرة تتفوق على الأسهم والذهب بارتفاعات تجاوزت 90% منذ مستهل 2021.. "بلومبرج": قيمتها السوقية تكسر حاجز تريليون دولار خلال العام الجارى لأول مرة فى التاريخ

السبت، 20 فبراير 2021 05:15 م

بيتكوين ترفع مكاسبها الأسبوعية 18% لتصل إلى 56 ألف دولار

السبت، 20 فبراير 2021 01:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة