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دار الإفتاء: الأيام البيض لشهر رجب تبدأ غدا وحتى السبت.. لمن يريد الصيام

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:20 م
دار الإفتاء: الأيام البيض لشهر رجب تبدأ غدا وحتى السبت.. لمن يريد الصيام الأيام البيض لشهر رجب
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تذكير لمن يريد صيام الأيام البيض لشهر رجب، قائلة: "نذكركم غدًا تبدأ الأيام البيض لشهر رجب، الخميس 13 رجب 1442هـ، الجمعة 14 رجب 1442هـ، السبت 15 رجب 1442هـ".
 
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن شهر رجب من الأشهر الحرم، وقد قال رسول الله: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل"، مضيفًا أنه إذا كان هذا الفضل العظيم ثبت لشهر الله المحرم، فهو يثبت أيضًا لباقي الأشهر الحرم من ذي القعدة، وذي الحجة، وشهر الله الفرض رجب.
 
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجوز للإنسان أن يصوم في شهر رجب ما شاء الله له أن يصوم، قائلًا: "فكل هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى استحباب الصوم يومي الإثنين والخميس، والأيام البيض 13 و14 و15".

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