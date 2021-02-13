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مفتى الجمهورية يوضح فضل شهر رجب وافضل ايام الصيام فيه.. فيديو

السبت، 13 فبراير 2021 10:08 م
مفتى الجمهورية يوضح فضل شهر رجب وافضل ايام الصيام فيه.. فيديو الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، وقد قال رسول الله: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل"، مضيفًا أنه إذا كان هذا الفضل العظيم ثبت لشهر الله المحرم، فهو يثبت أيضًا لباقي الأشهر الحرم من ذي القعدة، وذي الحجة، وشهر الله الفرض رجب.
 
 
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجوز للإنسان أن يصوم في شهر رجب ما شاء الله له أن يصوم، قائلًا: "فكل هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى استحباب الصوم يومي الإثنين والخميس، والأيام البيض 13 و14 و15".
 

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