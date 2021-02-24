الحكومة تعلن إطلاق تطبيق لمتابعة حالات العزل المنزلى عن طريق رسائل نصية

كتبت هند مختار

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه أعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى.

وفيما يتعلق بمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود المتواصلة من قبل الوزارة لتطويرمنظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى الكورونا فى العزل المنزلى، حيث تم إطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم فى تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارىء، والموقع إلكتروني لإستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات والتدابير الصحية الخاصة بانعقاد بطولة كأس العالم للرماية فى مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس 2021، حيث أشارت إلى أنه تم توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة بالإشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.