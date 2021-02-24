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تعرف على تشكيل اللجان المجتمعية من المواطنين لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:56 م
تعرف على تشكيل اللجان المجتمعية من المواطنين لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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تعتبر اللجان المجتمعية التى يتم تشكيلها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، أحد أبرز سمات المبادرة الرئيسية وتجسيد لتوجيهات الرئيس الدائمة بضرورة إشراك المواطنين فى اختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتم فى قراهم.
 
وفى هذا الشأن حدد الكتاب الدورى الصادر للمحافظات لتشكيل هذه اللجان، ضرورة حسن تمثيل مواطنى القرى المستهدفة من خلال تحديد معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كافة القرى التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل 3 من ممثلي الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية و2 من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة و2 من السيدات من قيادات الرأى فى كل قرية تابعة للوحدة المحلية ، فضلاً عن 2 من القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية.
 
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لفت خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين الإثنين الماضى، بتقنية الفيديوكونفرانس، إلى ضرورة التنسيق لسرعة الانتهاء من حصر أعداد المنازل التى سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتًا، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولى هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.
 
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، من الأراضى التى سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والمساعدة فى إصدار تراخيص البناء.

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مبادرة الرئيس حياة كريمة

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اللجان المجتمعية بحياة كريمة

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