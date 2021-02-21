نفوق 6 آلاف دجاجة فى حريق بمزرعة دواجن بسبب الدفايات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بناحية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى نفوق 6 آلاف دجاجة بسبب الدفايات، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه منيه النصر، من إدارة شرطة النجده، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية ميت عاصم دائره مركز منيه النصر.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ و قوات الحماية المدنية، و تم السيطره على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق من مزرعة دواجن مشيده بالبلوك ومعروشة بالسدة الخشبية، على مساحه 1200 متر تقريبا خارج الكتلة السكنية غير مرخصه استئجار المدعو سليمان .م 30 سنه عامل، ومقيم قريه ابو ذكرى دائره مركز منيه النصر، و ملك المدعو رضا .ع.م 43 سنه تاجر، ومقيم دائره المركز، و نجم عن ذلك احتراق سقف المزرعه ونفوق 6000 دجاجه عمر 40 يوم، ولم ينجم عن ذلك ثمة اصابات فى الأرواح البشرية، بسؤال المستاجر.

وأشار إلى أن الحريق بدء من دفايه الغاز الخاصه بتدفئه المزرعة، إلى جزء من المشمع المتدرج من سقف المزرعه، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم اخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 694 لسنه 2021 ادارى مركز منيه النصر، و جارى العرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.