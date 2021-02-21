اليوم السابع
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الدستورى الحر يرفع شعار يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان فى وقفة احتجاجية بتونس

الأحد، 21 فبراير 2021 03:00 م
الدستورى الحر يرفع شعار يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان فى وقفة احتجاجية بتونس جانب من الوقفة بقيادة عبير موسى
إيمان حنا

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نظم  الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تحت شعار "ثورة التنوير"،  بساحة سيدي يحي سوسة بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي، حضرها حوالي 3 آلاف شخص وفق تقديرات أمنية.وفق موقع موزاييك .

وردد أنصار الحزب شعارات مناهضة لحزب النهضة، "يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان" لا خوف الرعب الدستورى ملك الشعب' لا للحوار لا للحوار مع أصحاب الدمار".

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وإثر ترديد النشيد الوطني وأغاني الحزب تفاجأت عبير موسي بانقطاع البث المباشر على الصفحة الرسمية للحزب بسبب انقطاع خدمات الإنترنت وحملت  وزير التكنولوجيا مسؤولية ما حدث، وأعادت موسي رفقة أنصارها مستهل برنامج الحزب.

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عبير موسى خلال وقفة اليوم

وفى تصريحات سابقة لها قال موسى: إن مطالب الشارع بإبعاد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان، وأن كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة، وكان الغنوشى زعم فى تصريحات نقلها موقع موزاييك التونسى، في وقت سابق أن تونس تعيش وضعا انتقاليا قد يُسهل مهمة جُنوح البعض إلى ممارسات تحاول من خلالها تَرذيل هذه المؤسسة الجوهرية في المشروع الديمقراطي وهى البرلمان، لكننا نبقى مُلتزمين بالنظام الداخلي للمجلس الذى نعمل على تحويره حتى نُوقف أو نحد من بعض السلوكيات الغريبة والمتَّسمة بالعنف أحيانا.


تونس

عبير موسى

حركة النهضة

الغنوشى

الدستورى الحر

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