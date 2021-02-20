3 أخطاء شائعة لنظام الصيام المتقطع.. أهمها تجاهل وجبة الإفطار

كتبت مروة هريدى

الصيام المتقطع هو فى الأساس أداة لفقدان الوزن تتضمن التبديل بين الصيام وتناول الطعام وفقًا لجدول منتظم، فى هذا النظام الغذائى يجب على الشخص الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام فى الثمانى ساعات المتبقية من اليوم، ويقترح العديد من الخبراء أنه يجب أن تأكل أقل من كمية الطاقة التى تستهلكها فى هذا النظام الغذائى من أجل الحصول على نتائج جيدة وإنقاص الوزن.

وهناك أخطاء شائعة يرتكبها بعض الأشخاص الذين يتبعون نظام الصيام المتقطع لابد من تجنبها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام الغذائى لإنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

فيما يلى.. 3 أخطاء شائعة فى نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن لابد من تجنبها:

1- لا تأكل كل شيء فى الساعات الثمانى بالصيام المتقطع

كما ذكرنا أن هذا النظام يعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات المتبقية، لذلك لابد خلال ال8 ساعات المتاحة لتناول الطعام تناول الكمية المناسبة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم من بروتينات وكربوهيدرات وفيتامينات ومعادن.

2-عدم تناول وجبات متوازنة

يفقد الناس وزنًا كبيرًا مع نظام الصيام المتقطع ولكنهم قد يواجهون مشاكل أخرى متعلقة بالكوليسترول وارتفاع ضغط وسكر الدم وما إلى ذلك، حيث يستهلك الجسم فى هذا النظام جميع البروتينات لذلك أحرص على تناول وجبة متوازنة غنية بالعناصر الغذائية مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون، حيث يكون لها آثار سلبية طويلة المدى.

3- لا تتخطى وجبة الإفطار

خطأ شائع آخر يرتكبه الناس فى نظام الصيام المتقطع هو أنهم يتخطون وجبة الإفطار بينما يتناولون وجباتهم فى وقت متأخر من الليل وفقًا لجدول النظام الغذائى (16 ساعة صيام و8 ساعات فطار)، حيث يعمل ذلك على بطء عملية التمثيل الغذائى لذلك من الأفضل تناول طعامك أثناء النهار للحصول على نتائج أفضل.

جدير بالذكر، أنه أثناء فترة الصيام بهذا النظام الغذائى يمكنك شرب الكثير من الماء وشاى الأعشاب والشاى الأخضر، مع أهمية تناول أطعمة مغذية وصحية فى وقت تناول الطعام وتجنب تناول وجبات عالية السعرات الحرارية.