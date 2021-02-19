اليوم السابع
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واشنطن ترهن عودة المساعدات لإثيوبيا بحل صراع تيجراي

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:57 م
واشنطن ترهن عودة المساعدات لإثيوبيا بحل صراع تيجراي تيجراي
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المساعدات المخصصة لإثيوبيا والمقدرة بـ272 مليون دولار ، ستظل معلقة وستكون عودتها مرتبطة بتطورات الصراع الدامي في منطقة تيجراي الإثيوبية.
 
 
وأضافت الوزارة أن المساعدات الإنسانية لا تزال معفاة من التعليق، وأن الأمر يشمل فقط المساعدات الأمنية والتنموية.
 
 
وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على "الوقف الفوري للقتال في تيجراي ، والوصول الكامل دون عوائق ‏للمساعدات الإنسانية ، وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومحاسبة ‏المسؤولين".‏
 
 
وتتعرض إثيوبيا الآن لضغوط من الولايات المتحدة وآخرين ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم ‏المتحدة ، بسبب القتال الدامي في منطقة تيجراي الشمالية ، حيث عزل حوالي 6 ملايين شخص إلى ‏حد كبير عن العالم منذ بدء القتال في نوفمبر بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من ‏ضمنها تيجراي.‏
 
 
وقالت الولايات المتحدة إن على الجنود الإريتريين مغادرة إثيوبيا "على الفور".
 
 

الولايات المتحدة

اثيوبيا

تيجراي

اريتريا

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