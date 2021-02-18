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أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: تنظيم النسل ليس بدعة والقائم به ليس متدخلا فى قدر الله

الخميس، 18 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: تنظيم النسل ليس بدعة والقائم به ليس متدخلا فى قدر الله دار الإفتاء
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
الرئيس يطالب بحصول الدول الأفريقية على لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل
 
التعليم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى
 
البابا تواضروس: الله صنع الريف والإنسان صنع المدينة والـ "تيك أواى" تأثيرها سلبى
 
الأرصاد تحذر من التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة
 
طقس سيئ يضرب ميناء غرب بورسعيد وتجمع مياه الأمطار على الأرصفة.. صور
 
الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل وعلاج مصابى كورونا بالمجان
 
وزير خارجية باكستان يلتقى الرئيس السيسى.. وشكرى يؤكد وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات
 
السيسى يصدق على قانون بشأن الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.. تعرف عليه
 

 


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