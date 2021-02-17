حصاد الوزارات.. الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى: