حصاد الوزارات.. الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:
الصحة تعلن تخصيص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان
سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021
التنمية المحلية توضح خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات وتؤكد استمرار الطوارئ
القوى العاملة: 1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ 3115 عاملا غير منظم ببورسعيد
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