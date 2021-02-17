اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:01 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:
 
الصحة تعلن تخصيص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل مصابى كورونا بالمجان
 
سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021
 
 
 
 
 

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