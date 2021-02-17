طقس سيئ يضرب ميناء غرب بورسعيد وتجمع مياه الأمطار على الأرصفة.. صور

كانت موانئ بورسعيد سجلت، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 7، ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر استقبال 3 حاويات وواحدة بضائع عامة.

وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس السئ متمثلة في سقوط أمطار بغزارة على فترات متباعدة، ورياح شديدة، يصاحبهما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.