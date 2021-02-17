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طقس سيئ يضرب ميناء غرب بورسعيد وتجمع مياه الأمطار على الأرصفة.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:15 م
طقس سيئ يضرب ميناء غرب بورسعيد وتجمع مياه الأمطار على الأرصفة.. صور الأمطار تضرب ميناء غرب بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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ضربت موجة من الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، ميناء غرب محافظة بورسعيد، مما نتج عنها تجمع مياه الأمطار على أرصفة الميناء. 

كانت موانئ بورسعيد سجلت، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 7، ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر استقبال 3 حاويات وواحدة بضائع عامة. 
 
وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس السئ متمثلة في سقوط أمطار بغزارة على فترات متباعدة، ورياح شديدة، يصاحبهما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
 
 
الطقس السيئ في بورسعيد
الطقس السيئ في بورسعيد 

الطقس السيئ في بورسعيد (2)
الطقس السيئ في بورسعيد 

ميناء بورسعيد
الطقس السيئ في بورسعيد 

ميناء بورسعيد
الطقس السيئ في بورسعيد

الطقس السيئ في بورسعيد
الطقس السيئ في بورسعيد 

 


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