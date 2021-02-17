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السيسى يصدق على قانون بشأن الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.. تعرف عليه

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:02 م
السيسى يصدق على قانون بشأن الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.. تعرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 216 لسنة 2020 بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
 
 
ونصت المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر -  السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون ولاحقه 
 
 
ووفقاً للمادة الثانية: "تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء".
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

القطاع الخاص

الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر

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