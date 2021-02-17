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الأرصاد تحذر من التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:36 م
الأرصاد تحذر من التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الأربعاء، لتكون ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الانحاء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال وجنوب الصعيد، فضلا عن استمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

- عدم تخفيف الملابس 

- عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.

-على مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

و يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

 

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

 

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

 

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

 

 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .


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