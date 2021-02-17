القوى العاملة: 1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ 3115 عامل غير منظم ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 435 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 29 من ذوى القدرات ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 960 شاباً، منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 607 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 54 شكوي ، تم تسوية 7 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 6 شكاوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 32 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ 2 عمال منحة زواج ، و 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3109 عاملاً من المسجلين بمبلغ مليون و 554 ألفاً و 500 جنيه .
وأشار السيد السنجابى مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 316 منشأة، (دوري نهارى وحملات )، أسفر عن تحرير 20 محضراً عمالياً ، وعقد ندوتان توعية ، فضلاً عن التفتيش على 15 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 5 محضراً أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
فى سيا متصل وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 178 ألفاً و 915 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 262 عاملا بإحدى شركات صيانة الطائرات ، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
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