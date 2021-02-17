التنمية المحلية توضح خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات وتؤكد استمرار الطوارئ

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، التى تشهد محافظاتهم موجة من الطقس السييء وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى اطمأن على جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، وشدد على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وتلقى شعراوى تقريراً من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير، إلى أن محافظة مطروح شهدت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة ، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما أشار التقرير أيضاً إلى استمرار متابعة محافظة كفر الشيخ لرفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بعد أن شهدت المحافظة اليوم استمرار لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كل المراكز والمدن بالمحافظة مع تساطق ثلوج على مدن الحامول ودسوق وكفر الشيخ وبلطيم، كما أوضح التقرير إلى استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح شعراوى أن تقرير غرفة العمليات أشار أيضاً إلى استمرار تساقط الأمطار المتقطعة على مراكز ومدن المحافظة، وجارى رفع تراكمات المياه، وسقوط أمطار خفيفة إلى متسوطة على كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية وتسوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى برفع تراكمات المياه.

وفى محافظة الإسكندرية، أشار التقرير إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق المحافظة، مع سقوط ثلوج على أحياء العجمي والمنتزه وحى غرب لمدة دقائق صباح اليوم، وتقوم معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظة بالتنسيق فى رفع تراكمات المياه.

وأشار تقرير غرفة العمليات أيضاً إلى استمرار غلق موانئ السخنة بالسويس، نظراً لارتفاع الأمواج وغلق ميناء الغردقة بحرى نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأكد شعراوى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وأكد " شعراوى" أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم "الواتس أب" (01150606783 ).