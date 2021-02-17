أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قراره بتوفير زي موحد للواعظات في مصر، يهدف لتمييزهن ضمن خطوات مواجهة نساء جماعة الإخوان الإرهابية، اللاتي ينشرن أفكار هذا التنظيم المتطرف تحت ستار الدعوة.

وأضاف "جمعة" فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، وأوضح جمعة أنه إلى جانب الاهتمام بالإعداد العلمي، فإن توفير الزي الموحد، يساعد أيضاً في نشر الوسطية من خلال الواعظات، من خلال تمييزهن عن غيرهن من المنتميات إلى المنظمات المتطرفة، مما يغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة.