سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021

كتب احمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر كان لها دور فى رعاية العملية السلمية ووقف إطلاق النار بين الأطرف الليبية، مؤكدا تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبى برعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكدًا وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممى لضمان حل الأزمة.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى، منذ قليل، أن زيارة الوفد المصرى فى طرابلس مؤخراً كانت بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية فى بنغازى، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهد فى دعم أبناء الشعب الليبى.

وأشار إلى وجود تحديات تواجه مصر وليبيا وهى الإرهاب بسبب الوضع الأمنى والصراع العسكرى، موضحًا أن مصر ليست لها أو أطماع فى ليبيا وتعمل أن تكون العلاقات طبيعية والتعاون فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر سنظل تتفاعل بإيجابية مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن كى تجرى الانتخابات فى ليبيا نهاية العام الجارى، مشيرًا لعدم التزام الأطراف بالموعد الزمنى المحدد فى اتفاق الصخيرات بعكس الاتفاق الأخير.