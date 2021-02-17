اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:50 م
سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021 شكرى ونظيره الباكستانى قبل المؤتمر الصحفي
كتب احمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر كان لها دور فى رعاية العملية السلمية ووقف إطلاق النار بين الأطرف الليبية، مؤكدا تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبى برعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكدًا وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممى لضمان حل الأزمة. 
 
وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى، منذ قليل، أن زيارة الوفد المصرى فى طرابلس مؤخراً كانت بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية فى بنغازى، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهد فى دعم أبناء الشعب الليبى.
 
وأشار إلى وجود تحديات تواجه مصر وليبيا وهى الإرهاب بسبب الوضع الأمنى والصراع العسكرى، موضحًا أن مصر ليست لها أو أطماع فى ليبيا وتعمل أن تكون العلاقات طبيعية والتعاون فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر سنظل تتفاعل بإيجابية مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن كى تجرى الانتخابات فى ليبيا نهاية العام الجارى، مشيرًا لعدم التزام الأطراف بالموعد الزمنى المحدد فى اتفاق الصخيرات بعكس الاتفاق الأخير.

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

وزير خارجيه باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية باكستان: الصراع فى كشمير معقد والوضع خطير

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:43 م

وزير خارجية باكستان: نسعى لبناء مدن جديدة ونرحب بالمستثمرين المصريين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:37 م

وزير خارجية باكستان: القاهرة تغيرت للأفضل والعاصمة الإدارية تستحق الزيارة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:33 م

وزير خارجية باكستان يلتقى الرئيس السيسى.. وشكرى يؤكد وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:29 م

وزير الخارجية الباكستانى: بحثنا التعاون مع مصر على الكثير من الأصعدة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة