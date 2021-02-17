ألمانيا: محادثات السلام بأفغانستان لم تحرز تقدما يسمح بانسحاب القوات الأجنبية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن محادثات السلام في أفغانستان لم تحرز تقدما يسمح بانسحاب القوات الأجنبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقال الجيش الأفغاني الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.

وأضاف البيان، أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و17 مدنيا مساء الإثنين، من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.