نيويورك تؤكد حالة إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

كتب - محمود جلال

أكدت ولاية نيويورك ظهور حالة إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية لمريض وافد من ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



نيويورك تؤكد حالة إصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا

قال حاكم الولاية أندرو كومو إنه في هذا الوقت، لا يوجد دليل على مزيد من الانتشار للسلالة الجنوب إفريقية.

كانت المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا قد تسببت فى قلق بين الخبراء، لا سيما فيما يتعلق بفعالية اللقاحات، وجدت العديد من الدراسات أن البديل الجنوب إفريقي يؤثر على قدرة اللقاحات على إنتاج أجسام مضادة، على الرغم من أنه لا يكفي لاعتبار اللقاح عديم الفائدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ، سجلت إصابات كبيرة بفيروس كورونا فى جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، ليصل إجمالى الأعداد إلى مايقرب من 27640292 إصابة وما لا يقل عن 485336 حالة وفاة، ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ما يقرب من 654000 حالة وفاة بحلول 1 مايو وعودة ظهور الفيروس في الربيع في بعض الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا ، بدلا من الانخفاض المستمر.