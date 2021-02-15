كاليفورنيا تحتل المرتبة الأولى فى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

كتب - محمود جلال

في الولايات المتحدة ، سجلت جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا حالات مؤكدة لفيروس كورونا ليصل إجمالى الأعداد إلى مايقرب من 27640292 إصابة وما لا يقل عن 485336 حالة وفاة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ونتناول منحنى الإصابات بالولايات الامريكية التى تعانى من قفزة فى حالات الإصابات بالفيروس:

1. كاليفورنيا: 3485841 حالة

2. تكساس: 2565258 حالة

3. فلوريدا: 1،827،373 حالة

4 - نيويورك: 870 539 1 حالة

5- إلينوي: 1162154 حالة

6- جورجيا: 737 964 حالة

7. أوهايو: 939350 حالة

8- بنسلفانيا: 996 896 حالة

9- نورث كارولينا: 821894 حالة

10. أريزونا: 797.270 حالة

فيما يلي نظرة على أكثر 10 ولايات من ناحية الوفيات:

1. كاليفورنيا: 47.057 حالة وفاة

2- نيويورك: 45884 حالة وفاة

3. تكساس: 41273 حالة وفاة

4. فلوريدا: 28779 حالة وفاة

5- بنسلفانيا: 23065 حالة وفاة

6. نيوجيرسي: 22454 حالة وفاة

7. إلينوي: 22121 حالة وفاة

8. أوهايو: 16346 حالة وفاة

9. ميشيغان: 16119 حالة وفاة

10- جورجيا: 15871 حالة وفاة