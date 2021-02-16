أضرار الإفراط فى تناول المكملات الغذائية.. أبرزها تساقط الشعر وتلف الأعصاب

ندى سليم

الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامنيات قد يؤدى إلى مخاطر صحية عديدة، وقد تفقد فوائدها على صحتك وجهازك المناعى بوجه عام، لذا نتناول أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات على صحتك، خلال السطور التالية، طبقا لتقرير نشر في موقع webmd.

وتتمثل أضرار المكملات الغذائية في الاتى:



1.اضطراب الجهاز الهضمى:

قد يسبب تناول الكثير من فيتامين سي أو الزنك الى حدوث اضطرابات في المعدة والشعور بالقئ والغثيان والإسهال وتشنجات المعدة.

2. تساقط الشعر :



يمكن أن يؤدي الكثير من السيلينيوم الذى يعد من مضادات الأكسدة إلا أن الافراط فه يؤدى الى تلف بصيلات الشعر.

3. تلف الأعصاب الخفيف:



الحصول على جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن قد ينعكس يلبا على صحة الجهاز العصبى لديك وقد ينتج عنه تلف الاعصاب وتأثر حركة الأطراف.

4. صعوبة النوم والتركيز:



أظهرت دراسات عديدة عن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بشكل مفرط عن المستويات العادية يوميا قد يصيبك بالأرق وصعوبة في الخلود للنوم .

5.التنميل أو الوخز :



الإفراط في تناول المعادن مثل الزنك والفيتامنيات مثل د وفيتامين سى قد يصيبك بالشعور بالتنميل في أوقات مختلفة نظرا لوجود خلل في الجهاز العصبى.

6. الإصابة بأمراض القلب:



الإفراط في تناول حمض الفوليك وفيتامين د قد يؤدى الى اصابتك بمشاكل قلبية خطيرة، خاصة إذا قامت الأمهات الحوامل في الافراط في تناول حمض الفوليك الذى يساعد في تقليل التشوهات الخلقية للجنين.

7. تؤثر على الصحة النفسية:



تناول المكملات الغذائية بكثرة يتسبب أيضاً في الإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق والتوتر النفسي، وبالتالي الزيادة من نسبة الطاقة داخل الجسم.