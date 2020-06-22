اليوم السابع
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س وج ..كل ما تريد معرفته عن القىء المتكرر؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 ص
س وج ..كل ما تريد معرفته عن القىء المتكرر؟ القئ المتكرر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الغثيان والقىء المتكرر علامة من علامة الاصابة ببعض الامراض أو التسمم الغذائى وغيرها من المشاكل الصحية الختلفة، وغالبا ما يصاحب الغثيان بعض الأعراض المختلفة الأخرى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن القىء المتكرر وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س:أسباب القىء المتكرر؟

ج:هناك أسباب مختلفة للقئ المتكرر وهى

1:قد يكون القئ المتكرر نتيجة التعرض للعلاج الكيميائى أو الاشعاعى.

2:مشاكل المعدة والانسداد المعوى.

3:التهاب المعدة والامعاء.

4:عدوى التهاب الأذنب الوسطى.

5:فشل الكبد.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب القئ المتكرر.

7:التهاب المرارة.

8:التسمم الغذائى.

9:الحمل.

10:الروائج الشديدة الغير محببة.

11:نزلة معوية.

 

س:ما هى أعراض القئ المتكرر؟
 

ج:

يصاحب القئ بعض الاعراض الاخرى ومنها:

1:الاسهال.

2:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:الصداع النصفى.

4:الدوار الشديد.

5:المغص.

س:ما هى طرق الوقاية من القئ المتكرر؟
 

ج: في حالة حدوث نوبات أكثر من مرة واحدة في الشهر أو تتطلب دخول المستشفى، قد يوصي طبيبك بالطب الوقائي، مع اتباع بعض الطرق للوقاية من القئ المتكرر وهى:

1:الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2:تجنُّب الأطعمة المحفِّزة، مثل الكحول والكافيين والجبن والشوكولاتة.

3:تناوُل وجبات صغيرة ووجبات خفيفة قليلة الدسم يوميًّا في أوقات منتظمة

 

 


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قئ

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