س وج ..كل ما تريد معرفته عن القىء المتكرر؟

كتبت نهير عبد النبى

الغثيان والقىء المتكرر علامة من علامة الاصابة ببعض الامراض أو التسمم الغذائى وغيرها من المشاكل الصحية الختلفة، وغالبا ما يصاحب الغثيان بعض الأعراض المختلفة الأخرى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن القىء المتكرر وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س:أسباب القىء المتكرر؟



ج:هناك أسباب مختلفة للقئ المتكرر وهى

1:قد يكون القئ المتكرر نتيجة التعرض للعلاج الكيميائى أو الاشعاعى.

2:مشاكل المعدة والانسداد المعوى.

3:التهاب المعدة والامعاء.

4:عدوى التهاب الأذنب الوسطى.

5:فشل الكبد.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب القئ المتكرر.

7:التهاب المرارة.

8:التسمم الغذائى.

9:الحمل.

10:الروائج الشديدة الغير محببة.

11:نزلة معوية.

س:ما هى أعراض القئ المتكرر؟



ج:

يصاحب القئ بعض الاعراض الاخرى ومنها:

1:الاسهال.

2:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:الصداع النصفى.

4:الدوار الشديد.

5:المغص.

س:ما هى طرق الوقاية من القئ المتكرر؟



ج: في حالة حدوث نوبات أكثر من مرة واحدة في الشهر أو تتطلب دخول المستشفى، قد يوصي طبيبك بالطب الوقائي، مع اتباع بعض الطرق للوقاية من القئ المتكرر وهى:

1:الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2:تجنُّب الأطعمة المحفِّزة، مثل الكحول والكافيين والجبن والشوكولاتة.

3:تناوُل وجبات صغيرة ووجبات خفيفة قليلة الدسم يوميًّا في أوقات منتظمة