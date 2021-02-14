غرفة القاهرة تطلق أول إيصال للتحصيل المميكن على مستوى الجمهورية

كتب أحمد حمادة

شهد أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، إطلاق المرحلة التجريبية لإصدار إيصال التحصيل المميكن من خلال محصلين الغرفة وشركات الدفع الإلكترونية.

وتعتبرغرفة القاهرة، هى الغرفة الاولي علي مستوى جمهورية مصر العربية التى بدأت في تطبيق هذا النظام تماشيا مع خطة الدولة التطويرية والتنموية التي تعتمد علي منظومة التحول الرقمى.

ويعتبر نظام الإيصال المميكن ضمن خطة التطوير والتنمية التي تقوم بتنفيذها الغرفة في كافة الخدمات وأن إطلاق المرحلة التجريبية يمثل خطوة مهمة لاستكمال محاور تنفيذ خطة التطوير والتنمية لخدمات الغرفة بشكل عام.



ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة متابعة دقيقة لتفادي اي سلبيات من أجل أطلاق المرحلة الاساسية لخدمات الإيصال المميكن في التحصيل الالكتروني بالغرفة خاصة أن تطبيق منظومة التحول الرقمي سيفيد كافة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.