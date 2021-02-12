اليوم السابع
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اليابان تقترب من استلام رجلين متهمين بتسهيل هروب كارلوس غصن

الجمعة، 12 فبراير 2021 03:00 ص
اليابان تقترب من استلام رجلين متهمين بتسهيل هروب كارلوس غصن كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق
كتب وكالات

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رفضت محكمة استئناف أمريكية، إرجاء عملية تسليم رجلين إلى الحكومة اليابانية، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب رجل أعمال، ويواجه الرجلان تهمة مساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب، بحسب "سبوتنيك".

ويمثل القرار الذى أصدرته محكمة فى بوسطن بداية لتسليم العسكرى السابق فى القوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر إلى اليابان بعد موافقة الخارجية الأمريكية على تسليمهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الرجلين فى مايو  الماضى بناء على طلب من السلطات اليابانية، ويقول مدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان فى 29 ديسمبر  2019 مختبئا فى صندوق على متن طائرة خاصة.

ويقول الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص فى مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما، ووصل كارلوس غصن فى نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته، الذى لا يرتبط باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان. وينتظر غصن المحاكمة بتهمة مخالفات مالية، وينفى الرجل التهم.

 

 


اليابان

أخبار اليابان

هروب كارلوس غصن

رئيس شركة نيسان السابق

لبنان

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