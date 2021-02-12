اليوم السابع
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إزالة منزلين خطيرين دور أرضى وأول علوى بمركز إدكو فى البحيرة

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:48 م
إزالة منزلين خطيرين دور أرضى وأول علوى بمركز إدكو فى البحيرة إزالة منزل - أرشيفية
البحيرة – ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، مشددا على قيام أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى بإزالة منزلين دور أرضى وأول علوى بشارع الجمهورية صادر لهم قرار إزالة وذلك لخطورتهما الداهمه وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

وتم فرض كردون أمنى حول المنزلين الصادر بحقهم قرارات الإزالة لمنع اقتراب المواطنين.

 

 


ازالة عقاريين

مركز ادكو

محافظة البحيرة

رئيس مركز ادكو

تنفيذ قرار ازالة

محافظ البحيرة

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