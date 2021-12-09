محافظ كفر الشيخ: تبطين 195 كم ترع والعمل فى 125 ترعة أخرى

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا من المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية فى أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 195 كيلو ترع وجارى العمل فى 125 ترعة فى قرى المحافظة.

وتفقد المهندس كمال ميدان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، زمام هندسة رى الحامول وأعمال تأهيل ترعة راغب، موجها بمداومة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والاختبارات وجودة الأعمال طبقا العقد ورفع معدلات التنفيذ اليومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارى العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجارى العمل بـ 501 كيلو بتكلفة مليار 802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 36%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.