نصائح للحفاظ على صحة طفلك النفسية والبدنية فى قيود كورونا

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية، أن عمليات القيود لمكافحة فيروس كورونا، كان لها تأثير مدمر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وفقا لما نشرته صحيفة New York Post.





وقالت الدراسة التي أجريت على أكثر من 400 ألف طفل ومراهق في سبتمبر الماضى، إن هناك زيادة "كبيرة ومقلقة" في السمنة منذ مارس 2020 ، عندما تم إغلاق المدارس والشركات لإبطاء انتشار فيروس كورونا، وجدت مجموعة أخرى من الباحثين أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا شهدوا أسوأ زيادة في الوزن .

أفاد علماء النفس في جامعة كالجاري بدولة كندا ، أن اضطرابات المزاج تضاعفت تقريبًا بين الأطفال في جميع أنحاء العالم منذ ربيع عام 2020 ، مع ظهور علامات اكتئاب إكلينيكي على 25 %.

وكشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في أكتوبر الماضي ، أن التطعيمات الروتينية للأطفال انخفضت العام الماضي بنسبة تصل إلى 63 % في بعض المناطق ، مما أثار مخاوف من تفشي مرض الحصبة والنكاف في الأفق.

عادات الأكل السيئة بين الأطفال:

بالنسبة لملايين الأطفال الذين فاتتهم الرياضة واللعب في الهواء الطلق ، وانخرطوا في عادات الأكل السيئة ، وأمضوا أيامًا كاملة وهم ملتصقون بإلكترونياتهم ، وكانوا يعانون من القلق ، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي سوف تتطلب بعض الجهد.

قالت طبيبة الأطفال الدكتورة نينا إل شابيرو المتخصصة في الأذن والأنف والحنجرة ومقرها لوس أنجلوس إنها تعتقد أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يمكنهم العودة إلى عادات صحية، من خلال شرح كيفية استخدام عضلاتهم وخلاياهم للكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي يأكلونها وتنبيههم إلى الطريقة التي قد تجعلهم الأطعمة المختلفة يشعرون بها وتمنحهم النشاط واليقظة، مشددة على ضرورة تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة البدنية لمدة ساعة واحدة على الأقل كل يوم من خلال إظهار أن القلب عضلة ، ويحتاج إلى تدريبات منتظمة للبقاء بصحة جيدة.

وأكدت شابيرو، أن القلق والاضطرابات الناجمة عن الوباء ألحقت الضرر بعادات وقت النوم لدى الأطفال، موضحة أن قلة النوم تؤثر على كل شيء مثل خياراتهم الغذائية ، وتحملهم لممارسة الرياضة ، ويومهم المدرسي ، وقدرتهم على التعامل مع الإجهاد.

وأوضحت، أن النوم المتقطع أو غير الكافي يرتبط بخلل في هرمون اللبتين والجريلين ، "هرمونات الجوع" ، مما يتسبب في زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام في اليوم التالي، ربما يكون عاملاً مساهماً في انفجار السمنة لدى الأطفال في الآونة الأخيرة.

إعادة تأسيس عادات ليلية صحية:

حافظ على وقت نوم منتظم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع

ابتعد عن الكمبيوتر أو التلفزيون ، أو لعبة الفيديو ، أو الهاتف المحمول ، قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم.

يمكنك تناول وجبة خفيفة بعد العشاء ولكن ليس قبل النوم مباشرة.

جرب القراءة بصوت عالٍ كطقوس مهدئة قبل النوم للإشارة إلى جسدك أن الوقت قد حان للاستقرار.

"إطفاء الأنوار" ، النوم في الظلام هو أفضل طريقة للنوم.