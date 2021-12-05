المجلس الهندي للبحوث الطبية: لقاح كوفاكسين قد يكون "أكثر فعالية '' ضد أوميكرون

كتبت إيناس البنا

زعم مسؤول في المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) وفقا لتقرير موقع ذا هيلث سايت " thehealthsite "، أن لقاح كوفاكسين Covaxin الهندي قد يكون أكثر فعالية ضد متغير أوميكرون .

وقال المسؤول، إنه نظرًا لأن Covaxin هو لقاح معطل "فإنه يغطي الفيروس بأكمله ويمكن أن يعمل ضد هذا البديل الجديد شديد التحور".

Covaxin فعال ضد المتغيرات الأخرى أيضًا



تظهر الأبحاث أن كوفاكسين Covaxin فعال ضد المتغيرات الأخرى ألفا مثل Alpha وبيتا Beta و جاما Gamma ودلتا Delta ، "لذلك يمكننا أن نتوقع أنه سيكون فعالًا ضد المتغير الجديد أيضًا".

على الرغم من أن المسؤولين يتوقعون أنكوفاكسين Covaxin سيوفر الحماية ضد متغير أوميكرون، إلا أنهم حذروا أيضًا من أننا "يجب أن نكون متيقظين حتى نحصل على عينات ونختبرها، فهم يأملون في بدء اختبار فعالية اللقاح في المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) ، بيون ، بمجرد الحصول على عينات.

ومع ذلك، ليس لدى شركة Bharat Biotech أي شيء حول فعالية Covaxin ضد السلالة الجديدة.

يحتوي أوميكرون على أكثر من 30 طفرة في منطقة البروتين الشائك



متغير أوميكرون لديه أكثر من 30 طفرة في منطقة بروتين سبايك، والتي قد تمكنه من تطوير آلية هروب مناعي.

معظم اللقاحات تعمل عن طريق تكوين أجسام مضادة ضد بروتين السنبلة ، وعندما يكون هناك العديد من الطفرات في منطقة البروتين الشائك ، فقد تنخفض فعالية لقاحات كورونا، وبالتالي ، يجب تقييم فعالية اللقاحات بشكل نقدي في حالة متغير Omicron.

تم الإبلاغ عن متغير أوميكرون لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، ومنذ ذلك الحين ، تم تحديده في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.