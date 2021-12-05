اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:33 م
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المجلس الهندي للبحوث الطبية: لقاح كوفاكسين قد يكون "أكثر فعالية '' ضد أوميكرون

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:00 م
المجلس الهندي للبحوث الطبية: لقاح كوفاكسين قد يكون "أكثر فعالية '' ضد أوميكرون متغير أوميكرون لقاح Covaxin
كتبت إيناس البنا

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زعم مسؤول في المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) وفقا لتقرير موقع ذا هيلث سايت " thehealthsite "، أن لقاح كوفاكسين  Covaxin الهندي قد يكون أكثر فعالية ضد متغير أوميكرون .

وقال المسؤول، إنه نظرًا لأن Covaxin هو لقاح معطل "فإنه يغطي الفيروس بأكمله ويمكن أن يعمل ضد هذا البديل الجديد شديد التحور".

Covaxin فعال ضد المتغيرات الأخرى أيضًا
 

تظهر الأبحاث أن كوفاكسين Covaxin فعال ضد المتغيرات الأخرى ألفا مثل Alpha وبيتا Beta و جاما Gamma ودلتا Delta ، "لذلك يمكننا أن نتوقع أنه سيكون فعالًا ضد المتغير الجديد أيضًا".

على الرغم من أن المسؤولين يتوقعون أنكوفاكسين  Covaxin سيوفر الحماية ضد متغير أوميكرون، إلا أنهم حذروا أيضًا من أننا "يجب أن نكون متيقظين حتى نحصل على عينات ونختبرها، فهم يأملون في بدء اختبار فعالية اللقاح في المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) ، بيون ، بمجرد الحصول على عينات.

ومع ذلك، ليس لدى شركة Bharat Biotech أي شيء حول فعالية Covaxin ضد السلالة الجديدة.

يحتوي أوميكرون على أكثر من 30 طفرة في منطقة البروتين الشائك
 

متغير أوميكرون لديه أكثر من 30 طفرة في منطقة بروتين سبايك، والتي قد تمكنه من تطوير آلية هروب مناعي.

معظم اللقاحات تعمل عن طريق تكوين أجسام مضادة ضد بروتين السنبلة ، وعندما يكون هناك العديد من الطفرات في منطقة البروتين الشائك ، فقد تنخفض فعالية لقاحات كورونا، وبالتالي ، يجب تقييم فعالية اللقاحات بشكل نقدي في حالة متغير Omicron.

تم الإبلاغ عن متغير أوميكرون لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، ومنذ ذلك الحين ، تم تحديده في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

تم اكتشاف متغير أوميكرون من كورونا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية مؤخرًا "متغيرًا مثيرًا للقلق ''، وفي فترة زمنية قصيرة جدًا ، انتشر متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

تظل قابلية انتقال المتغير وشدته وقدرته على التهرب من اللقاحات غير واضحة، ومع ذلك ، فقد حذر العلماء من أنه يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات ، بما في ذلك بعض الطفرات المقلقة التي قد تسمح له بالتهرب من الأجسام المضادة.لقاح كوفاكسين ومتغير أميكرون
لقاح كوفاكسين ومتغير أميكرون


متغير أوميكرون

منظمة الصحة العالمية

لقاحات كورونا ضد أوميكرون

Bharat Biotech

لقاح Covaxin

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