تعرف على أفضل مشروب في الشتاء ..لن تصدق فوائده الصحية

كتبت - ميرفت رشاد

لقد حل الشتاء ، يأتي المناخ البارد مع مجموعة من المشكلات الصحية إلى جانب البرد والإنفلونزا ، يعد الإمساك وعادات الأكل غير الصحية مشكلتين أخريين يعاني منهما الكثير منا خلال الموسم، السبب الوحيد لذلك هو تغيير نمط النظام الغذائي خلال الشتاء، نظرًا للانخفاض في درجة الحرارة ، فإننا نميل إلى تقليل الأنشطة البدنية والمضي قدمًا في شراهة الطعام، كما يؤدي عدم كفاية الترطيب إلى العديد من هذه المشكلات الصحية الموسمية، هذا هو السبب في أن خبراء الصحة يوصون بالعناية الإضافية بما نأكله للحفاظ على حياة صحية خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

يقترح الخبراء ، أن أفضل الأطعمة فى موسم الشتاء هى الفواكه الجافة والمكسرات، وتحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية تقريبًا خاصة التين، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان والمغذيات النباتية ، إلى جانب الحديد والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات، وإذا تم تناوله بكميات مناسبة ، فإنه يساعد في علاج الإمساك والسعال والربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وآخرون، على الرغم من وجود طرق متعددة للحصول على التين ، يمكن اعتبار "ميلك شيك التين" من أكثر المشروبات صحية في ليالي الشتاء الباردة.

الفوائد الصحية لحليب التين:

يعالج الإمساك:

عبارة عن مخزن للألياف الصحية التي يمكن أن تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد حليب التين في علاج الإمساك وهى من المشاكل الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء.

الحفاظ على الوزن:

تتزايد لدينا شراهة الأكل خلال فصل الشتاء، وحليب التين من الخيارات الصحية للحفاظ على الوزن يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

الشعور بالدفء:

يساعدك حليب التين على الدفء والنوم الجيد ليلاً خلال الشتاء، كما يساعد في منع العدوى الموسمية ، بما في ذلك البرد والإنفلونزا.

كيفية صنع ميلك شيك التين:

كل ما عليك فعله هو نقع التين الجاف في الماء طوال الليل، ثم خلطه في كوب من الحليب الدافئ وإضافة القليل من الزعفران .

التين المجفف

مشروب التين يحافظ على الوزن