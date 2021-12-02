فى الشتاء.. أطعمة ومشروبات تساعد على تعزيز المناعة والتعافي

فاطمة خليل

فصل الخريف قد يصاحبه العديد من المشاكل الصحية أبرزها نوبات الحساسية ونزلات البرد، وسيساعد تضمين بعض الطعام في نظامك الغذائي في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته، ويساعدك على التعافي بشكل أسرع من المرض، وفقا لتقرير لموقع هيلثي healthy

1. الخضار



تمتلئ الخضار بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مادة البوليفينول، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، تحتوي الخضراوات ذات اللون البرتقالي والأخضر الداكن على مادة بيتا كاروتين ، والتي يتم تحويلها إلى فيتامين أ، وهذا يساعد في الحفاظ على أغشية أفواهنا وحلقنا وممرات الأنف والرئتين والجلد في حالة جيدة ، وذلك للمساعدة في منع دخول البكتيريا والفيروسات الغازية، كما توفر الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والفلفل / الفليفلة والبطاطس فيتامين سي لتحفيز تكوين الأجسام المضادة، تناول ثلاث حصص على الأقل يوميًا.

2. الفاكهة



يحتوي التوت من جميع الأوصاف على فيتامين سي ويعطينا عددًا لا يحصى من البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى التي يعتقد أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات في أجسامنا، يمنحنا التفاح والكمثرى الألياف القابلة للذوبان للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، تناول وجبتين على الأقل يوميًا.

3. الكربوهيدرات النشوية من الحبوب الكاملة



تعتبر الحبوب الكاملة مفيدة للألياف، والتي يبدو أنها تخفض بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهي مادة في الدم تشير إلى الالتهاب، اختر خبز القمح الكامل والبيتا واللفائف والمكرونة البنية والأرز البني والحبوب الكاملة والقمح المبشور تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على فيتامين هـ ، جنبًا إلى جنب مع معادن الزنك والسيلينيوم، فيتامين (هـ) مضاد للأكسدة يساعد على إنزال الجذور الحرة وقد يحسن وظيفة المناعة، بينما يساعد الزنك في الشفاء وهو حيوي لخلايا الجهاز المناعي الداخلي. وفي الوقت نفسه ، يبدو أن نقص السيلينيوم يضعف وظيفة الجهاز المناعي، تناول حصة واحدة في كل وجبة.

4. الأطعمة الخالية من الدهون الغنية بالبروتين



يعد البروتين أمرًا ضروريًا لنظام المناعة القوي، حيث يساعد البروتين في الحفاظ على صحة أغشيتنا، إلى جانب جميع الخلايا والأعضاء الرئيسية لجهاز المناعة. اختر البيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب منزوع الدسم وحليب الصويا قليل الدسم والبقوليات مثل الفول والعدس والبازلاء والمكسرات والبذور والدجاج قليل الدهن والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهون في بعض الأحيان، تناول حصة واحدة في كل وجبة.

5. المكسرات



ربطت الدراسات المكسرات بانخفاض علامات الالتهاب تمدنا المكسرات بالبروتين والألياف وفيتامين E ، كما أن المكسرات البرازيلية غنية بالسيلينيوم بشكل خاص، تناول 30 جم كوجبة خفيفة بين الوجبات كل يوم.

6. الأسماك الزيتية



السمك مفيد للبروتين وكذلك دهون أوميجا 3 الأساسية، تساعد هذه الدهون على تقليل بروتين سي التفاعلي والإنترلوكين 6 ، وهو بروتين آخر يعزز الالتهاب في أجسامنا، تناول سمك السلمون الطازج أو المعلب والسردين والماكريل والبلشارد ، ولكن اختر التونة والأنشوجة الطازجة على الأصناف المعلبة (عملية التعليب تزيل معظم أوميجا 3 من التونة وتميل الأنشوجة المعلبة إلى أن تكون عالية الملح)، تناول 130 جرامًا واحدًا في الأسبوع.

7. زيت زيتون بكر ممتاز



هذا النوع من الزيت مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب ويوفر مضادات الأكسدة والأوليوكانثال ، وهو مركب يعتقد العلماء أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، ضعي 1 ملعقة كبيرة يوميًا في الصلصات أو استخدميه في الطهي.

8. المشروبات



اشرب الماء والحليب قليل الدسم طوال اليوم، التزم بثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة أو الشاي يوميًا. إذا كنت حاملاً ، اقتصر على تناول كوب أو كوبين (أو أقل من 200 مجم كافيين) يوميًا.