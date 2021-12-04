5 أعراض شائعة لالتواء الظهر.. منها تشنجات وتقلص العضلات

كتبت إيناس البنا

آلام الظهر شائعة جدًا وغالبًا ما تتحسن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر، في كثير من الأحيان لا يمكن تحديد سبب آلام الظهر، قد يكون الألم في بعض الأحيان ناتجًا عن إصابة مثل التواء أو إجهاد، ولكن غالبًا يمكن أن يكون نتيجة بدون سبب واضح.

غالبًا ما يحدث التواء الظهر نتيجة السقوط أو الالتواء المفاجئ أو الضربة التي تلحق بالجسم ما يجبر المفصل على الخروج من وضعه الطبيعي.

ما هي أعراض التواء الظهر؟

ووفقا لتقرير موقع "إكسبريس"، تشمل الأعراض الرئيسية لالتواء الظهر ما يلي:

الألم الذي يتفاقم عند التحرك

تقلصات العضلات

تشنجات عضلية، بما في ذلك تقلصات العضلات المفاجئة التي لا يمكن السيطرة عليها

قلة وظيفة المفصل أو نطاق حركته بما في ذلك صعوبة المشي أو الانحناء للأمام أو الجوانب أو الوقوف بشكل مستقيم.

فرقعة وقت الإصابة.

ما العوامل التي تعرضك لخطر إضافي للإصابة بالتواء الظهر؟

هناك العديد من العوامل التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بالتواء الظهر.

يعد ضعف عضلات الظهر أو البطن أو أوتار الركبة المشدودة أحد العوامل الرئيسية التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالتواء الظهر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانحناء المفرط لأسفل الظهر وزيادة الوزن يمكن أن يعرضك لخطر أكبر.

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، لا سيما في تمارين الدفع والسحب مثل رفع الأثقال أو كرة القدم ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصابات أسفل الظهر.

كيفية علاج التواء الظهر؟

يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بالالتواءات الانتظار ما بين أربعة وستة أسابيع قبل الاتصال بالطبيب، حيث يختفي الألم عادة قبل الستة أسابيع.

ومع ذلك، إذا تعرضت لإصابة خطيرة، فقد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية من متخصص، غالبًا ما يحاول الطبيب التحرك للسيطرة على الألم باستخدام المسكنات أو مرخيات العضلات، يمكن أيضًا استخدام العلاج الطبيعي للمساعدة في تسريع الشفاء ومنع تكرار المرض.