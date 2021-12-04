لإنقاص الوزن.. 5 مشروبات تساعدك على حرق السعرات الحرارية

كتبت ميرفت رشاد

يعتمد إنقاص الوزن على عملية حسابية بسيطة، احرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، عندما تأكل أقل وتحرق أكثر، يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن، تساعدك التمرين على حرق السعرات الحرارية ، هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تسرع عملية إنقاص الوزن من خلال المزيد من السعرات الحرارية، إلى جانب نظامك الغذائي، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

1. خل التفاح

خل التفاح معروف بخصائصه في إنقاص الوزن، يضيف الكثير من الناس خل التفاح إلى نظامهم الغذائي لفقدان الوزن، يحسن التمثيل الغذائي ما يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه سيقمع الشهية ويقلل من تناول السعرات الحرارية، خل التفاح بشكل عام يساعد في حرق الدهون، اجعل خل التفاح جزءًا من طقوسك الصباحية ما يؤدي إلى حرق الدهون بشكل أفضل.

2. المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين

يجب أن يكون البروتين رفيقك في الصالة الرياضية، وأن يكون جزءًا أساسيًا من حقيبتك الرياضية، تعتبر مشروبات ومخفوقات البروتين مصادر سهلة وسريعة للبروتين، يقلل البروتين من الجوع ويعزز الشعور بالشبع مما يجعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية وتناول كميات أقل من الطعام، كما أنه يوفر لك الطاقة المثلى لإكمال التمرين، يمكنك إنقاص الوزن بشكل فعال بمساعدة مشروب غني بالبروتين.

3. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بالفوائد الصحية، غني بمضادات الأكسدة، يحسن مستويات الطاقة ويحسن القدرة على إكمال جلسة التمرين، يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية في صالة الألعاب الرياضية عن طريق تحفيز مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مما يجعله مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن، يساعد الشاي الأخضر أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل القلب والسكري وغيرها الكثير.

4. ماء الزنجبيل

الفوائد الصحية للزنجبيل لا حصر لها، سوف يسرع من فقدان الوزن أيضًا، يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع لعلاج أعراض البرد والسعال والانفلونزا، يمكنك الآن الاستمتاع بهذا المكون المذهل لإنقاص الوزن أيضًا، الاستهلاك المنتظم لماء الزنجبيل أو شاي الزنجبيل سيجعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل الشهية، ستلاحظ أيضًا تحسنًا في مستويات الكوليسترول عند تناول شاي الزنجبيل.

5. الماء

يؤدي تناول الماء إلى فقدان الوزن، يمكنك أيضًا تجربة الماء المنقوع لحرق المزيد من السعرات الحرارية، سوف يعمل الماء المنقوع على إزالة السموم من جسمك ويساعدك على التخلص من جميع السموم، يمكنك إضافة الخيار الطازج وأوراق النعناع والليمون والتوت والبرتقال والزنجبيل أو أي فاكهة أخرى من اختيارك إلى الماء، اشرب هذا الماء طوال اليوم.

مشروبات حرق الدهون

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