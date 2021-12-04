كيف تحول قهوتك الصباحية إلى مشروب يساعد فى إنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

هل أنت شخص من عشاق القهوة وتحتاج لأن تبدأ يومك بتناول فنجان، ولكن إذا كنت تتبع نظامًا لإنقاص الوزن للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، هناك مجموعة من الحيل يمكن أن تتبعها لن تحول فنجان قهوتك إلى مشروب مليء بالطاقة وفقدان الوزن فحسب، بل ستزيد من مذاق قهوتك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

قهوة جوزة الطيب

من التوابل التي يمكن أن تضيف إلى مذاق القهوة لزيادة الحصيلة الصحية، على الرغم من أن هذا المزيج ليس معتادًا، إلا أن هذه القهوة رائعة لمراقبي الوزن لأن جوزة الطيب غنية بالمنجنيز الذي يساعد في تكسير جزيئات الدهون ويحتوي على ألياف غذائية جيدة، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

قهوة الليمون الغامقة

حضر كوبًا دافئًا من الإسبريسو وأضيفي إليه عصير نصف ليمونة، حيث إن الليمون غني بفيتامين سي وحمض الستريك، ما يساعد في حرق الدهون، ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويطرد السموم من الجسم، كما يعزز الكافيين مستويات الطاقة ويعتبر هذا المشروب جيدًا قبل جلسة التمرين.

زبدة أو زيت جوز الهند

إذا كنت تتبع حمية الكيتو لإنقاص الوزن، فمن المحتمل أنك سمعت عن صيحة القهوة هذه، والتي تُعرف أيضًا باسم قهوة بوليت، حيث يتم إضافة الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCT) مثل الزبدة غير المملحة أو زيت جوز الهند البكر إلى القهوة مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية وتوفر الشبع مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو غير المحلى مصدر كبير لمضادات الأكسدة، ويساعد مزيج الكافيين والشوكولاتة الداكنة في إنقاص الوزن، حيث تحد شوكولاتة الداكنة عند إضافتها للقهوة، من آلام الجوع وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول مما يساعد في إنقاص الوزن، ولكن تأكد من اختيارك للشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر.

القرفة

أضف رشة من القرفة إلى فنجان من القهوة الساخنة، فهذه التوابل الخفيفة لن تمنحك مذاقًا رائعًا للقهوة فحسب، ولكنها في نفس الوقت تساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، ما يساعد تدريجيًا في إنقاص الوزن.



قهوة الشوكولاتة الداكنة



قهوة الليمون