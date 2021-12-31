تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة "شرم الشيخ - دهب".. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أعمال التجميل وإنشاء أحواض الزهور التشجير والإنارة بحديقة الصداقة الدولية، وبوابة شرم الشيخ/ دهب، وميدان السلام وأيقونة السلام، وطريق السلام والميادين بشرم الشيخ، وذلك فى إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 الاحتفال ببداية عام جديد.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على الأعمال التى تتم بالمدينة ووجع بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالنظافة والعلامات الإرشادية والمضيئة وأعمال النظافة مشددا على ظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمدينة، وممثلى الشركات المنفذة.



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (18)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (19)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (20)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (21)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (22)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (1)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (2)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (3)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (4)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (5)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (6)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (7)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (8)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (9)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (10)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (11)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (12)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (13)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (14)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (15)



تجميل وتشجير حديقة الصداقة الدولية وبوابة شرم الشيخ - دهب (16)