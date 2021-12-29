محافظ جنوب سيناء: مصر تشهد حدثا فريدا ببناء الجمهورية الجديدة

جنوب سيناء _ ياسر عامر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر تشهد حدثأ فريدا على مستوى العالم، وهو بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن التطوير والبناء ينتشر فى كافة ربوع الوطن، ويتضح هذا جليا فى جنوب سيناء، كجزء من أرض الوطن وفقاً للرؤية الاستراتيجية للدولة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسة المتابعة الدورية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن وعدد كبير من القيادات التنفيذية، ومديرى المديريات والإدارات، وتضمنت الجلسة متابعة الأعمال الجارية، منها تطوير ورفع كفاءة وتشجير وتجميل بمدينة شرم الشيخ، فى إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى شباب العالم يناير المقبل، وكذا الاستعداد الأكبر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ودعم المدينة بالقيادات الإدارية، وعلى رأسهم اللواء أحمد الأسكندرانى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكذا إتاحة كافة إمكانات المدن من معدات لاحتياج كافة الدولية التى تستضيفها شرم الشيخ.

كما ناقشت الجلسة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 ، كما عرض كل مدير مديرية المشروعات الجارية الخاصة بكل مديرية، ومنها تطوير أعمال الحملة الميكانيكية بالديوان العام، والمقرر افتتاحها 15 يناير المقبل، والموقف التنفيذى للبدء فى إنشاء المجمع الدينى بمدينة نويبع، وموقف توريد مديرية الزراعة بالمحافظة 7000 شتلة زهور، و 200 نخلة لدعم مدينة شرم الشيخ، وقيام الثروة السمكية بالمحافظة بتنفيذ التوجيهات التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء المحافظ بوزير الزراعة مؤخراً، وتفعيل اليات الهوية البصرية لتشمل كافة المدن باعتبارها نموذجاً لاحياء التراث بكل منطقة من خلال منظور فنى يبقى قى أذهان الزوار بالتعاون مع الجامعة الألمانية.