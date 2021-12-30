حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط
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التنمية المحلية تصدر بيانا حول تعطيل الدراسة فى مطروح (تحديث)
الصحة تكشف عن 3 أماكن للتسجيل للقاح كورونا خلال دقائق.. اعرف التفاصيل
"التموين "تعلن إتاحة 10 خدمات للسجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية
التعليم تحدد خطوات للمدارس لحماية الطلاب حال سقوط أمطار
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