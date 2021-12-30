اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:30 م
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط أمطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط
 
الرى تحذر من أمطار غزيرة غدًا على السواحل الشمالية
 
التنمية المحلية تصدر بيانا حول تعطيل الدراسة فى مطروح (تحديث)
 
الصحة تكشف عن 3 أماكن للتسجيل للقاح كورونا خلال دقائق.. اعرف التفاصيل
 

 


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