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التنمية المحلية تصدر بيانا حول تعطيل الدراسة فى مطروح (تحديث)

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:07 م
التنمية المحلية تصدر بيانا حول تعطيل الدراسة فى مطروح (تحديث) الطقس - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، فى ضوء متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم، تعرض محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والجيزة لأمطار خفيفة ولا توجد تجمعات أمطار، واستمرار فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة.
 

تحديث:

كما كشف التقرير، توقفت الأمطار فى محافظة مطروح، حيث أعلنت المحافظة توقف الدراسة اليوم، بسبب سوء حالة الطقس، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة . 
 
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات. 
 
كما شدد شعراوى، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. 
 
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
 
 

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