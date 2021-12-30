اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة توجه بعلاج طفل "محافظة قنا" بمعهد ناصر على نفقة الدولة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:03 م
وزارة الصحة توجه بعلاج طفل "محافظة قنا" بمعهد ناصر على نفقة الدولة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال الطفل محمود فتوح، البالغ من العمر 16 عامًا، بمستشفى معهد ناصر لعلاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استجابة لمناشدته بطلب العلاج عبر عدد من وسائل الإعلام.
 
وأكدت الوزارة أن مستشفي معهد ناصر، استقبلت الطفل مساء أمس الأربعاء، لبدء علاجه على نفقة الدولة، حيث إنه يعاني من خلل هرموني مع تقوس بالساقين، مما جعله غير قادر على الحركة، لافتة إلى نقل الطفل من منزله بقرية "المراشدة" بمحافظة قنا بسيارة إسعاف مجهزة وذلك بعد مناظرته بمنزله من خلال فريق طبي متخصص من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قبل نقله إلى المستشفى للبدء في علاجه.
 
‎وأشارت الوزارة إلى أنه فور وصول الطفل للمستشفي كان فى استقباله فريق طبي من مختلف التخصصات، حيث أجرى له الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، لعرضها على استشاريين الجراحة والعظام والغدد الصماء والتغذية، لوضع خطة العلاج اللازمة له، وجارى متابعة حالة الطفل بصفة دورية لحين تمام شفاؤه.

الصحة

معهد ناصر

محافظة قنا

طفل قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يوجه بنقل سيدة حلوان لمعهد ناصر وتوفير الرعاية الصحية لها

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:04 م

"صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة عن أوضاع معهد ناصر واستقبال حالات الرعاية.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:54 م

نقل شاب يعانى من اعوجاج العظام ببنى سويف لمعهد ناصر بالقاهرة بعد لايف اليوم السابع

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 08:44 م

معهد ناصر: الطفلة ليال مريضة ضمور العضلات توفيت خارج المعهد وحالتها كانت مستقرة

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 03:06 م

مدير معهد ناصر: هناك عدة غرف لعلاج الضمور العضلى.. ووالدة طفلة مصابة: تم حقنها من أسبوع

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة